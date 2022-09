Napoli-Liverpool, Alisson: “Faremo del nostro meglio. Ho imparato tanto da Spalletti” (Di martedì 6 settembre 2022) “Noi favoriti? Tutte hanno possibilità di passare, si deve giocare in campo. Noi andiamo a lottare e Faremo del nostro meglio”. Con queste parole il portiere del Liverpool Alisson è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League in casa del Napoli. Su Arthur: “E’ un ottimo ragazzo e un grande giocatore, e presto sarà al 100% della condizione. Sappiamo che non è facile cambiare paese, io lo so per esperienza, ci sono differenze tra Italia e Inghilterra ma sarà in grado di superare le difficoltà”. Solo due vittorie nelle prime sei partite per il Liverpool: “Non siamo contenti. Anche vincendo tutte le partite non saremmo venuti qui con eccesso di entusiasmo, la stagione è appena iniziata e dovremo migliorare, col lavoro torneremo a vincere ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) “Noi favoriti? Tutte hanno possibilità di passare, si deve giocare in campo. Noi andiamo a lottare edel”. Con queste parole il portiere delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League in casa del. Su Arthur: “E’ un ottimo ragazzo e un grande giocatore, e presto sarà al 100% della condizione. Sappiamo che non è facile cambiare paese, io lo so per esperienza, ci sono differenze tra Italia e Inghilterra ma sarà in grado di superare le difficoltà”. Solo due vittorie nelle prime sei partite per il: “Non siamo contenti. Anche vincendo tutte le partite non saremmo venuti qui con eccesso di entusiasmo, la stagione è appena iniziata e dovremo migliorare, col lavoro torneremo a vincere ...

