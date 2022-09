Napoli, gli "sfratti" della camorra; il boss alle famiglie in regola: «Via dalle case, mi servono» (Di martedì 6 settembre 2022) Hanno violato i sigilli e sono tornati sul luogo del delitto. Hanno occupato nuovi locali, sempre lì, nell?ormai famigerato edificio al numero 35 di via Egiziaca a Pizzofalcone, un... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 settembre 2022) Hanno violato i sigilli e sono tornati sul luogo del delitto. Hanno occupato nuovi locali, sempre lì, nell?ormai famigerato edificio al numero 35 di via Egiziaca a Pizzofalcone, un...

alex_orlowski : I giovani del SUD non hanno voglia di lavorare per colpa anche del reddito di cittadinanza... allora mi spiegate co… - Ettore_Rosato : Giornata intensa oggi a #Napoli. Incontro con gli operatori portuali e visita alla sede di @MSC_Crociere, poi a con… - sscnapoli : ?? La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto @HirvingLozano70 al Policlinico Gemelli… - roncomat : @armagio Bello invece leggere gli ju29ri esultare per una sconfitta 2-1. Siamo diventati come il Napoli - caroletta71 : RT @UnOnlus: -