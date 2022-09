Napoli, Giuntoli: “Per Ronaldo nessuna trattativa, Kvaratskhelia pagato meno per via della guerra” (Di martedì 6 settembre 2022) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della stagione dei partenopei, dal mercato ai singoli: “Abbiamo fatto un lungo e importante lavoro, credo che tutto lo staff meriti un applauso. Mantenere la squadra ad alti livelli è difficile, perciò i tifosi dovrebbero essere molto orgogliosi di ciò che sta facendo la famiglia De Laurentiis con le sue capacità manageriali“. Giuntoli ha poi precisato: “Non è solo il mio Napoli, ma anche quelli di Spalletti, De Laurentiis e tutti gli altri. Non mi interessa ciò che pensa il popolino. Questa squadra è competitiva e ci metto la mano sul fuoco“. Sui nuovi acquisti: “Kvarstkhelia lo seguivamo da tempo, ma non potevamo spendere troppo. Lo scoppiare della guerra ci ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Cristiano, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlarestagione dei partenopei, dal mercato ai singoli: “Abbiamo fatto un lungo e importante lavoro, credo che tutto lo staff meriti un applauso. Mantenere la squadra ad alti livelli è difficile, perciò i tifosi dovrebbero essere molto orgogliosi di ciò che sta facendo la famiglia De Laurentiis con le sue capacità manageriali“.ha poi precisato: “Non è solo il mio, ma anche quelli di Spalletti, De Laurentiis e tutti gli altri. Non mi interessa ciò che pensa il popolino. Questa squadra è competitiva e ci metto la mano sul fuoco“. Sui nuovi acquisti: “Kvarstkhelia lo seguivamo da tempo, ma non potevamo spendere troppo. Lo scoppiareci ...

