Napoli Film Festival, svelate le opere in concorso (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 28 le opere selezionate nel concorso SchermoNapoli Corti della 23esima edizione del Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini, che si svolgerà dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 con proiezioni e incontri all'Istituto Francese di Napoli. Ben 1205 cortometraggi hanno chiesto di partecipare al Festival attraverso l'iscrizione alla piattaforma internazionale "Film Freeway", tra questi sono giunti al rush finale 169 lavori poi valutati dal comitato composto dai critici Giuseppe Borrone e Ignazio Senatore e lo stesso direttore Violini che hanno deciso quali Film sottoporre alla giuria 2022 composta dal regista Guido Lombardi, il critico Antonio Fiore e la ...

