Napoli | abusivo si “appropria” di parcheggio privato e chiede soldi agli automobilisti | arrestato

daju29ro : La gestione a 360 gradi della @juventusfc negli ultimi sei anni farebbe invidia al parcheggiatore abusivo di Napoli… - Mary35999509 : RT @cclatwe: @Mov5Stelle Veline di 'buonismo' nasconde il più grande voto di scambio della storia repubblicana ?? - marmanyoro : RT @cclatwe: @Mov5Stelle Veline di 'buonismo' nasconde il più grande voto di scambio della storia repubblicana ?? - cronachecampane : Venditore abusivo, travolge agente della Polizia locale a Napoli #Napoli #polizialocale #succedeoggi… - cclatwe : @Mov5Stelle Veline di 'buonismo' nasconde il più grande voto di scambio della storia repubblicana ??… -

L'uomo, infatti, potrebbe essere stato la vittima prescelta, lui clochard che ogni tanto si arrangiava come parcheggiatorenelle strade del quartiere occidentale di, per una sor - ta ...... un 56enne clochard che cercava di tirare avanti facendo occasionalmente il parcheggiatoreo con altri piccoli lavori saltuari. Tra le ipotesi al vaglio della Procura di, riportano il ...Una sorta di battesimo del fuoco per un killer in erba, o addirittura un test per provare una nuova pistola. Sono alcune delle ipotesi al vaglio degli investigatori impegnati a far luce sulla morte di ...In tanti hanno visto, ma nessuno parla. Silenzio omertoso, di chi non si vuole immischiare, di chi non ha intenzione di impicciarsi perché - da queste parti, si sa -, chi si ...