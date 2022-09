danalloydthomas : Nancy D'Alessandro (sposata con Paul #Pelosi) viene da una famiglia originaria del Molise e Abruzzo. Ma il suocero… - angelo_falanga : e ci mancava solo la pelosa... - giamaga : RT @Cirenderaliberi: Trump: Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Biden. Metteremo fine a tutto questo. Il nostro Paes… - tigrelt : RT @Cirenderaliberi: Trump: Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Biden. Metteremo fine a tutto questo. Il nostro Paes… - fremo03893514 : RT @Cirenderaliberi: Trump: Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Biden. Metteremo fine a tutto questo. Il nostro Paes… -

L'indiscrezione: l'attuale presidente della Camera dei rappresentanti potrebbe lasciare in caso di sconfitta dem alle elezioni di ...Il riferimento, in particolare, è alle esercitazioni d'artiglieria e di lancio di missili balistici in risposta alla visita della speaker della Camera dei rappresentanti Usaa Taipei. Nancy Pelosi chiederà di diventare ambasciatrice Usa in Italia L'indiscrezione: l'attuale presidente della Camera dei rappresentanti potrebbe lasciare in caso di sconfitta dem alle elezioni di Midterm ...Se il Partito democratico dovesse perdere la maggioranza al Congresso dopo le elezioni di medio termine del prossimo novembre, l'attuale presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, chied ...