MotoGP, Misano Test: il ritorno di Marquez nel day 1 (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo il Gran Premio, la MotoGP scende di nuovo in pista a Misano per il day 1 dei Test collettivi. La classe regina affronterà quattro sessioni in totale, due oggi e due domani. Tanti i temi sviluppati in questa prima giornata, primo fra tutti, il ritorno in pista di Marc Marquez. La classifica dei tempi, per quello che vale, vede l’Aprilia fare doppietta la mattina, con Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales. Nel pomeriggio, fa la voce grossa la Ducati, la quale piazza ben cinque moto ai primi cinque posti. Nell’ordine: Pecco Bagnaia, Luca Marini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. MotoGP, Misano Test: quali sono le novità del Day 1? Gli occhi di tutti sono puntati su Marc Marquez, che torna in sella tre mesi dopo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo il Gran Premio, lascende di nuovo in pista aper il day 1 deicollettivi. La classe regina affronterà quattro sessioni in totale, due oggi e due domani. Tanti i temi sviluppati in questa prima giornata, primo fra tutti, ilin pista di Marc. La classifica dei tempi, per quello che vale, vede l’Aprilia fare doppietta la mattina, con Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales. Nel pomeriggio, fa la voce grossa la Ducati, la quale piazza ben cinque moto ai primi cinque posti. Nell’ordine: Pecco Bagnaia, Luca Marini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Johann Zarco.: quali sono le novità del Day 1? Gli occhi di tutti sono puntati su Marc, che torna in sella tre mesi dopo ...

Eurosport_IT : PECCOOOOOOOOOOOOOO ?????? Che gara a Misano: Bagnaia batte Bastianini per 34 millesimi! ????????? #MotoGP |… - SkySportMotoGP : ???? ?? PECCO, CHE SPETTACOLO! Fenomenale doppietta Ducati: Bagnaia vince davanti a uno splendido Bastianini, suo comp… - dianatamantini : MOTOGP - Pecco Bagnaia e le Ducati comandano la classifica del martedì di test a Misano. Domani si continua, ecco i… - gponedotcom : Terzo tempo per l'Aprilia di Espargarò che ha preceduto Martin e Vinales. Nuovo motore per Quartararo che ha chiuso… - corsedimoto : MOTOGP - Pecco Bagnaia e le Ducati comandano la classifica del martedì a Misano. Domani si continua, ecco intanto t… -