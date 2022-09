MotoGP, Francesco Bagnaia è il “dominatore occulto” del Mondiale 2022, ma da Motegi si entra nella nebbia (Di martedì 6 settembre 2022) Il Mondiale di MotoGP 2022 sta prendendo una piega imprevista. Dopo il Gran Premio di Germania, la contesa iridata sembrava chiusa in favore di Fabio Quartararo. Invece, il parziale delle successive quattro gare è di 100 punti a 39 in favore di Francesco Bagnaia! Il piemontese è così passato da -91 a -30 in classifica generale e, ora come ora, potrebbe essere persino considerato il favorito per la conquista dell’Iride. Un paradosso? No, se si legge tra le righe della stagione in corso. Andiamo a vedere perché. Innanzitutto Pecco ha vinto un numero di GP doppio rispetto a quello di El Diablo. Siamo a 6 contro 3. Il suo distacco è generato dalle quattro cadute patite nella prima metà del 2022, a fronte dell’unica in cui è incappato il francese. Il dato più impressionante ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Ildista prendendo una piega imprevista. Dopo il Gran Premio di Germania, la contesa iridata sembrava chiusa in favore di Fabio Quartararo. Invece, il parziale delle successive quattro gare è di 100 punti a 39 in favore di! Il piemontese è così passato da -91 a -30 in classifica generale e, ora come ora, potrebbe essere persino considerato il favorito per la conquista dell’Iride. Un paradosso? No, se si legge tra le righe della stagione in corso. Andiamo a vedere perché. Innanzitutto Pecco ha vinto un numero di GP doppio rispetto a quello di El Diablo. Siamo a 6 contro 3. Il suo distacco è generato dalle quattro cadute patiteprima metà del, a fronte dell’unica in cui è incappato il francese. Il dato più impressionante ...

racingmemes56 : #SanMarinoGP: Victory for Francesco Bagnaia, Andrea Dovizioso bids farewell to MotoGP #Misano2022 #MotoGP… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Francesco #Bagnaia trionfa al #SanMarinoGP Marino ottenendo la quarta vittoria consecutiva, la sesta in totale, del Mondia… - FormulaPassion : #MotoGP | La rassegna stampa dedicata al Gran Premio di San Marino vinto da Francesco Bagnaia davanti a Enea Bastia… - MontiFrancy82 : @MotoGP : @PeccoBagnaia ha vinto il GP di San Marino - SMSNEWSOFFICIAL : @MotoGP : @PeccoBagnaia ha vinto il GP di San Marino -