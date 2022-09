Moto contro trattore, addio al giovane di Pianura: Mariano aveva 38 (Di martedì 6 settembre 2022) Incidente mortale in provincia di Padova dove un ragazzo di 38 anni è deceduto a seguito di un violento incidente. Il giovane, Mariano Industria, aveva 38 anni ed era originario di Pianura anche se da diverso tempo si era trasferito al nord per motivi di lavoro. Padova, Mariano muore a 38 anni: la dinamica Mariano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 settembre 2022) Incidente mortale in provincia di Padova dove un ragazzo di 38 anni è deceduto a seguito di un violento incidente. IlIndustria,38 anni ed era originario dianche se da diverso tempo si era trasferito al nord per motivi di lavoro. Padova,muore a 38 anni: la dinamicaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

