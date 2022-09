**Mostra Venezia: docu-film Croce Rossa con Raoul Bova accolto da lunghissimo applauso** (Di martedì 6 settembre 2022) Venezia, 6 set. (Adnkronos) - Un lunghissimo applauso ha accolto, alla 79ma Mostra del Lido di Venezia, il docu-film della Croce Rossa 'The Lost Beauty - La bellezza perduta: Siria', presentato allo Spazio Incontri dell'Hotel Excelsior e che ha come protagonista Raoul Bova. La mini serie in 8 episodi, di cui è stato proiettato il primo episodio, è diretta dal regista Roberto Burchielli e racconta le meraviglie e i contrasti dei territori colpiti da gravi emergenze e dalle sue conseguenze, con l'attore che indossando la divisa di operatore umanitario accompagna lo spettatore in un viaggio unico che si snoda tra situazioni drammatiche, commoventi e che, a tratti, strappano un sorriso. "Avevo bisogno di andare a cercare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022), 6 set. (Adnkronos) - Unapplauso ha, alla 79ma Mostra del Lido di, ildella'The Lost Beauty - La bellezza perduta: Siria', presentato allo Spazio Incontri dell'Hotel Excelsior e che ha come protagonista. La mini serie in 8 episodi, di cui è stato proiettato il primo episodio, è diretta dal regista Roberto Burchielli e racconta le meraviglie e i contrasti dei territori colpiti da gravi emergenze e dalle sue conseguenze, con l'attore che indossando la divisa di operatore umanitario accompagna lo spettatore in un viaggio unico che si snoda tra situazioni drammatiche, commoventi e che, a tratti, strappano un sorriso. "Avevo bisogno di andare a cercare ...

