Mostra del Cinema di Venezia: la sfida è tra beauty look da giorno e da sera (Di martedì 6 settembre 2022) In fatto di beauty look, esistono delle regole ben precise da rispettare. Per una serata di gala, ad esempio, dovrebbe valere la "regola del punto unico". Tradotto: il focus del make up deve essere sulle labbra o sugli occhi, mai su entrambi. Allo stesso modo, i capelli dovrebbero essere sempre raccolti. Per il giorno, ovviamente, vale esattamente il contrario. Via libera, dunque, a beauty look leggeri e luminosi, tra colori neutri, trucco naturale e pettinature semplici. Norme e dettami che le star avvistate alla Mostra del Cinema di Venezia sembrano ben decise ad ignorare. Ecco allora che la classica divisione tra trucco da giorno e da sera sembra decadere definitivamente. Sul tappeto rosso, infatti, ...

