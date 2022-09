Mosca: “Gli Usa hanno spinto l’Italia al suicidio” (Di martedì 6 settembre 2022) “Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica”. È quanto ha affermato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il Piano italiano per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi russi per Mosca è stato imposto è da Bruxelles. “Il ministro Roberto Cingolani – ha aggiunto la portavoce del ministro russo Sergej Lavrov – ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell’economia italiana dagli idrocarburi russi. È chiaro che questo piano è imposto a Roma da Bruxelles (che, a sua volta, agisce su ordine di Washington), ma alla fine è il popolo italiano che dovrà soffrire”. Zakharova: “Le imprese in Italia vengono distrutte dai ‘fratelli’ d’Oltreoceano. Alla fine è il popolo che dovrà soffrire” “Le imprese in Italia – spiega nel posto Zakharova – vengono distrutte dai ‘fratelli’ ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 settembre 2022) “Roma è spinta aleconomico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica”. È quanto ha affermato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il Piano italiano per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi russi perè stato imposto è da Bruxelles. “Il ministro Roberto Cingolani – ha aggiunto la portavoce del ministro russo Sergej Lavrov – ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell’economia italiana dagli idrocarburi russi. È chiaro che questo piano è imposto a Roma da Bruxelles (che, a sua volta, agisce su ordine di Washington), ma alla fine è il popolo italiano che dovrà soffrire”. Zakharova: “Le imprese in Italia vengono distrutte dai ‘fratelli’ d’Oltreoceano. Alla fine è il popolo che dovrà soffrire” “Le imprese in Italia – spiega nel posto Zakharova – vengono distrutte dai ‘fratelli’ ...

