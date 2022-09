Monreale: Al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza della via Linea Ferrata (Di martedì 6 settembre 2022) https://filodirettoMonreale.it/wp-content/uploads/2022/09/VID-20220906-WA0014.mp4 Monreale – Al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strada comunale della Linea Ferrata. Ad aggiudicarsi l’appalto l’impresa Frusteri srl. In una prima i lavori saranno finanziati con un investimento comunale per un importo complessivo di circa 300.000€. Verrà messa in sicurezza il tratto che va dalla Circonvallazione verso la Galleria, in direzione dell’Acquapark (in totale 1600 metri di strada). Successivamente, la restante parte sarà finanziata con un investimento della Giunta Regionale per un importo complessivo di circa 800.000€. L’intervento prevede la ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 6 settembre 2022) https://filodiretto.it/wp-content/uploads/2022/09/VID-20220906-WA0014.mp4– Al via idiindelle strada comunale. Ad aggiudicarsi l’appalto l’impresa Frusteri srl. In una prima isaranno finanziati con un investimento comunale per un importo complessivo di circa 300.000€. Verràinil tratto che va dalla Circonvallazione verso la Galleria, in direzione dell’Acquapark (in totale 1600 metri di strada). Successivamente, la restante parte sarà finanziata con un investimentoGiunta Regionale per un importo complessivo di circa 800.000€. L’intervento prevede la ...

