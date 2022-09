Monaco ’72 | un telex dell’intelligence italiana rivela che forse la strage si poteva sventare

(Di martedì 6 settembre 2022) Cinquant’anni fa il massacro di atleti israeliani nell’attentato terroristico alle Olimpiadi dinel settembre ’72 scioccò il mondo. I Giochi dovevano essere la consacrazione gioiosa della Germania occidentale, pacifica e democratica, per far dimenticare le Olimpiadi ‘naziste’ di Berlino nel 1936, ma finirono nel sangue con la morte di 11 israeliani, un poliziotto tedesco e 5 terroristi. L’attentato fu condotto da un commando di otto palestinesi del gruppo terrorista Settembre Nero, che riuscì a introdursi nel villaggio Olimpico grazie anche alla scarsa sicurezza, voluta dagli organizzatori per mantenere un’atmosfera rilassata e festosa. Il commando superò la recinzione alle prime ore del 5 settembre e fece irruzione negli alloggi della squadra israeliana. Due atleti che avevano tentato di opporre resistenza furono subito uccisi, altri nove furono presi in ...

... in chiusura, sottolineava: 'Mi risulta, infine, che i vostri servizi nutrono qualche preoccupazione per lo svolgimento delle Olimpiadi di, per cui si potrebbe includere questo argomento all'...Già un anno prima del massacro alle Olimpiadi estive del 5 - 6 settembre 1972 adi Baviera, i governi, incluso quello italiano, e i servizi europei erano in allerta per possibili minacce. ... Monaco '72, Malagò: "Germania ha ammesso sue colpe Meglio tardi che mai"