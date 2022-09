Monaco ' 72 | il telex di D' Amato Affari Riservati prima della strage | C' è minaccia | schediamo i terroristi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - La "preoccupazione" dei Servizi tedeschi "per lo svolgimento delle Olimpiadi di" e l'iniziativa di compilare uno "schedario" deida scambiare tra Paesi europei. Già un annodel massacro alle Olimpiadi estive del 5-6 settembre 1972 adi Baviera, i governi, incluso quello italiano, e i servizi europei erano in allerta per possibili minacce. Emerge da unper la Germania, datato 31 agosto 1971, scritto dall'allora direttore degli Ufficidel ministero dell'Interno Federico Umberto D'al capo dell'intelligence interna tedesca, Hubert Schrübbers, con oggetto "Collaborazione dei servizi di sicurezza europei - Prossima riunione a Colonia". Il documento, che l'Adnkronos ha ...