"Milano-Cortina sono le Olimpiadi del cemento". Il M5S torna il 'partito del No'

emesti : @beppe_grillo Abito dove dovrebbero fare stadio del ghiaccio e altro x Olimpiadi 2026, tutto tace, ma il traffico i… - dukana2 : Olimpiadi della #ndrangheta ??#Milano #Cortina 2026: come (non) funziona un 'grande evento'??però la #ndrangheta è c… - Trentin0 : Milano-Cortina, i 5 Stelle all’attacco: «Sono le Olimpiadi del cemento» - sportface2016 : #MilanoCortina, blog #Grillo: 'Saranno Olimpiadi del cemento' - Affaritaliani : Milano-Cortina, il blog di Grillo: 'Sono diventate Olimpiadi del cemento' -

Altreconomia

... un post firmato dalla senatrice grillina Orletta Vanin, che mette in dubbio la vocazione green e low cost con cui era stata descritta, fin dal primo momento, l'anima di. "Un po' ...ROMA, 06 SET ": Olimpiadi del cemento". Si intitola così un post sul blog del garante del M5s, Beppe Grillo, a firma di Orietta Vanin. La senatrice 5s sostiene che quando MilanoCortina ottennero i Giochi ... Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come (non) funziona un "grande evento" La senatrice pentastellata Orietta Vanin rispolvera lo slogan che Virginia Raggi utilizzò nel 2016 per bocciare le Olimpiadi a Roma e si scaglia contro il governo Draghi, sostenuto fino a ieri anche d ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...