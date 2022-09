Milan | Pioli | 'Buon pari | ma gioco non all'altezza Sorpreso dal ko del Chelsea | Dest'

tvdellosport : ??Forse il miglior Milan dell’era Pioli. Forse la peggiore Inter dell’era Inzaghi. Ecco perché questo… - MilanPress_it : La conferenza post partita di #Pioli ?? - ManuFilippone95 : RT @FraNasato: Pioli a Milan TV: “Ho scelto questi giocatori perché mi sembrava che tutti avessero recuperato, ma poi ho visto che per qual… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Milan, Pioli: 'Buon risultato, prestazione sufficiente ma non di alto livello' - mauro_marley : Quante partite ha vinto il Milan di pioli in Europa? -

...)6 Il ritorno in Europa è positivo. Lo è nella prestazione e anche nel risultato. Un punto lontano da San Siro non è da buttare. Il Chelsea ha perso, ilpuò guardare avanti con fiducia. ...Stefanomantiene una grande lucidità nell'analisi di quello che non è certo stato il migliordella stagione. "Per noi è un buon risultato - commenta il tecnico rossonero - la prestazione invece è ...La campagna europea inizia con un pari in trasferta frutto del solo vero tiro in porta della squadra di Pioli. Palo di Leao nel recupero ...La Juventus si arrende al Psg per 2-1 colpita due volte da Mbappé, inutile il gol di McKennie. Il Milan, in trasferta sul campo del Salisburgo, porta via un pareggio sofferto grazie al gol di Saelaema ...