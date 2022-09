Michelle Hunziker fisico statuario | ma c’è il trucco | lo svela così

Leggi su chenews

(Di martedì 6 settembre 2022)ha uno dei fisici più belli tra le donne nel mondo dello spettacolo. La showgirl ha condiviso una foto dove ha ammesso a tutti i fan qual è il: ecco qual è. È una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano. Una carriera ormai quasi trentennale che l’ha portata ad essere un punto di riferimento per le reti Mediaset. Ma oltre al talento nello stare in tv, la showgirl è apprezzata anche per la sua indubbia bellezza che nel corso degli anni non si è minimamente scalfita. Proprio poche ore fa ha condiviso uno scatto in bikinindo il suo ‘trucchetto’. fonte foto: AnsaTra le protagoniste dei rotocalchi e della cronaca rosa c’è da sempre, uno dei nomi più conosciuti e popolari dello spettacolo nostrano ormai da ...