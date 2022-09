“Meno riscaldamento e doccia breve”: ecco il surreale piano del governo – il Pdf (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Il ministero per la Transizione ecologica, guidato da Roberto Cingolani, ha finalmente pubblicato il piano di risparmio energetico. E’ peggio di quanto ventilato la scorsa settimana, quando il ministro aveva anticipato alcuni passaggi, tra cui l’ormai celebre “caso termosifoni”. Nel piano del governo per “realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”, si prevede sì la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici, ma a sulla carta “sin da subito”, anziché da ottobre. E ci sono poi una serie di consigli surreali sui comportamenti da tenere in casa, dalla “doccia breve” alla televisione spenta. Risparmio energetico, ecco l’incredibile piano del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Il ministero per la Transizione ecologica, guidato da Roberto Cingolani, ha finalmente pubblicato ildi risparmio energetico. E’ peggio di quanto ventilato la scorsa settimana, quando il ministro aveva anticipato alcuni passaggi, tra cui l’ormai celebre “caso termosifoni”. Neldelper “realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”, si prevede sì la riduzione di un grado per ildegli edifici, ma a sulla carta “sin da subito”, anziché da ottobre. E ci sono poi una serie di consigli surreali sui comportamenti da tenere in casa, dalla “” alla televisione spenta. Risparmio energetico,l’incredibiledel ...

