Meloni risponde alla lettera di Trapanese: "I bambini meglio se cresciuti da due genitori" (Di martedì 6 settembre 2022) L'invito a cena è ben accetto, per assaggiare la pizza leggendaria e per fare giocare insieme due bimbe che hanno, più o meno, la stessa età. Alba, la figlia di Luca Trapanese, ha 5 anni; Ginevra invece, la bimba di Giorgia Meloni, ne ha 6. Ma la sostanza del discorso, nonostante i toni cordiali delle missive che i due adulti si sono scambiati, non cambia. Se l'assessore al Welfare di Napoli cerca un'apertura in tema di genitorialità, la leader di Fratelli d'Italia resta salda nella sua posizione: i figli vanno cresciuti da una mamma e un papà. Nessuna eccezione. Domenica il 45enne, papà single e omosessuale della piccola Alba, una bambina con sindrome di Down che ha adottato quando non aveva nemmeno un mese di vita, ha scritto una lettera sui social (corredata dalle foto che lo immortalano con la sua ...

