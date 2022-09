Meloni risponde alla lettera di Luca Trapanese: “Per un bambino è meglio essere cresciuto da un papà e una mamma che da uno solo dei due” (Di martedì 6 settembre 2022) E alla fine la risposta arrivò. Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia e politica tra le più quotate come futura premier, ha risposto alla lettera inviatole dall’assessore al Welfare di Napoli Luca Trapanese che la invitava a ragionare sul concetto di famiglia e sulla possibilità di adottare anche per i single o le coppie omosessuali. “Ciao Luca. Ti rispondo volentieri perché, al netto della differente appartenenza politica, ammiro la tua storia e tifo per te ed Alba. Da quello che ho letto e dai tuoi occhi, sono convinta che stai offrendo a tua figlia tutto il tuo amore. Accetto con piacere l’invito a cena, anche da parte di Ginevra, che si divertirebbe un mondo a giocare con Alba e a mangiare la vostra pizza “leggendaria”. D’altra parte, ti direi le ... Leggi su tpi (Di martedì 6 settembre 2022) Efine la risposta arrivò. Giorgia, leader di Fratelli D’Italia e politica tra le più quotate come futura premier, ha rispostoinviatole dall’assessore al Welfare di Napoliche la invitava a ragionare sul concetto di famiglia e sulla possibilità di adottare anche per i single o le coppie omosessuali. “Ciao. Ti rispondo volentieri perché, al netto della differente appartenenza politica, ammiro la tua storia e tifo per te ed Alba. Da quello che ho letto e dai tuoi occhi, sono convinta che stai offrendo a tua figlia tutto il tuo amore. Accetto con piacere l’invito a cena, anche da parte di Ginevra, che si divertirebbe un mondo a giocare con Alba e a mangiare la vostra pizza “leggendaria”. D’altra parte, ti direi le ...

ciropellegrino : Giorgia #Meloni risponde a Luca Trapanese: “Tifo per te e Alba, ma la realtà è più complessa” - Erica90835855 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Adozioni ai single, Meloni risponde a Trapanese: «Tifo per te e Alba, ma la leg... - CarmenPuglies16 : RT @AnnamariaBelmo3: Annamaria Belmonte risponde alle affermazioni di Giorgia Meloni in occasione della visita a Termoli. Una disamina acc… - corrmezzogiorno : #Napoli Adozioni ai single, Meloni risponde a Trapanese: «Tifo per te e Alba, ma la leg... - Bob98076753 : @agorarai @VespaBerglund @FraHammers Ravetto fa la scolaretta che racconta le favole imposte dal suo capo ,senza ca… -