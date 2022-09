“Meloni pescivendola” | le vergognose offese di Friedman in tv | nel silenzio della conduttrice… video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 settembre 2022) Alan, tanto per rinverdire la memoria, è quel giornalista americano che parla come Ollio e che era già passato agli onori delle cronache (si fa per dire) per aver definito Melania, la first lady di Trump, all’epoca presidente degli Usa, una “escort”, battuta volgare che gli valse un periodo di “astensione” dalla tv pubblica. Quel tono maschilista e becero è stato rispolverato ieri, ospitesua amica conduttrice Mirta Merlino, su La 7, contro Giorgia, definita “” senza che questo scatenasse una benché minima reazione indignata da partegiornalista, magari anche solo per spirito di solidarietà femminile. Nulla, solo sorrisini, silenzi e adesso la pubblicità…e quei toni beceri e maschilisti contro la“Io ero in ...