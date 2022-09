Maryland: coprifuoco per i teenager dopo i troppi casi di violenza (Di martedì 6 settembre 2022) Una misura a dir poco estrema quella istituita da Angela Alsobrooks, capo della contea Prince George, in Maryland. dopo un weekend di violenza, durante il quale 4 persone sono state uccise da armi da fuoco, ed altre due si trovano in gravi condizioni, nella contea è stato istituito un coprifuoco, che durerà almeno un mese. In base alla nuova misura, ha spiegato la Alsobrooks, i ragazzi di età inferiore ai 17 anni non possono stare in strada dalle 22 alle 5 di mattina da domenica a giovedì, e dalle 23:59 alle 5 del mattino il venerdì e il sabato. Il mancato rispetto del coprifuoco comporterà l’emissione di una multa. Dall’inizio dell’anno in oltre, si sono registrati più di 350 furti sul territorio, contro i 91 del 2019. “La polizia continua ad arrestare gli stessi minori, che a questo punto ... Leggi su zon (Di martedì 6 settembre 2022) Una misura a dir poco estrema quella istituita da Angela Alsobrooks, capo della contea Prince George, inun weekend di, durante il quale 4 persone sono state uccise da armi da fuoco, ed altre due si trovano in gravi condizioni, nella contea è stato istituito un, che durerà almeno un mese. In base alla nuova misura, ha spiegato la Alsobrooks, i ragazzi di età inferiore ai 17 anni non possono stare in strada dalle 22 alle 5 di mattina da domenica a giovedì, e dalle 23:59 alle 5 del mattino il venerdì e il sabato. Il mancato rispetto delcomporterà l’emissione di una multa. Dall’inizio dell’anno in oltre, si sono registrati più di 350 furti sul territorio, contro i 91 del 2019. “La polizia continua ad arrestare gli stessi minori, che a questo punto ...

IlPrimatoN : Alcune amministrazioni non sanno più come uscirne - fr4nc15_93 : Il 90% di queste violenze include un'arma da fuoco. Basterebbe vietarne la vendita. - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Usa, troppe violenze: nel Maryland coprifuoco per gli adolescenti #maryland #angelaalsobrooks #washington #princegeor… - CALCIOGEMINI : Usa, troppe violenze: nel Maryland coprifuoco per gli adolescenti #Maryland - MediasetTgcom24 : Usa, troppe violenze: nel Maryland coprifuoco per gli adolescenti #maryland #angelaalsobrooks #washington… -