Martedì le nuvole | per domani preparare l’ombrellone

(Di martedì 6 settembre 2022) L’approfondimento di una depressione al largo del Regno Unito ha richiamato la risalita dell’anticiclone dal nord Africa all’Europa meridionale e pertanto ancora per oggi assisteremo a una giornata in prevalenza soleggiata con solo qualche nuvola in pianura e un po’ di instabilità sui rilievi. Dalo spostamento verso est della depressione tenderà a spingere le perturbazioni atlantiche a più basse latitudini e la parte meridionale di una di queste ci interesserà tra la serata die la giornata di giovedì con rovesci su gran parte della regione. Le temperature, dopo la risalita degli ultimi giorni, subiranno un lieve calo tra mercoledì sera e giovedì per l’arrivo della perturbazione che sarà accompagnata da aria più fresca atlantica. Queste le previsioni di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.6 settembre Tempo ...