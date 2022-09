Marianna Aprile, lo spacco è super sexy: in studio vestita così, si scatenano i telespettatori (Di martedì 6 settembre 2022) Domenica 4 settembre si è conclusa la conduzione di Luca Telese e Marianna Aprile al timone della trasmissione estiva In onda che ogni anno prende il posto del programma Otto e mezzo di Lilli Gruber su La 7. La conduttrice per l’occasione si è presentata in studio con uno spacco alquanto evidente e questo ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 settembre 2022) Domenica 4 settembre si è conclusa la conduzione di Luca Telese eal timone della trasmissione estiva In onda che ogni anno prende il posto del programma Otto e mezzo di Lilli Gruber su La 7. La conduttrice per l’occasione si è presentata incon unoalquanto evidente e questo ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

DiGiacomoV : Marianna Aprile parla dell'esperienza a Inonda e parla bene di Telese. @mariannaaprile sei sempre sorridente, con u… - tarantinato : @bravimabasta Luca, mi perdoni L'OT ma ho cercato in rete senza trovare un riferimento. Forrest ricomincia, vero? C… - L_Si_Tu : @janavel7 Forse è meglio emanciparsi dalla nostra cultura intrisa di galanteria spesso mal esercitata. Altrimenti f… - infoitcultura : Marianna Aprile a In Onda? “Spacco super sexy”: l'sms a Telese in diretta - infoitcultura : Spacco super sexy, ma come fai?: il messaggio a Luca Telese in diretta per Marianna Aprile -