Marco Mengoni annuncia il nuovo album Materia (Pelle) che sarà presentato dal vivo in occasione del tour nei palazzetti Continua il grande momento di Marco Mengoni, dopo il successo degli show negli Stadi di Milano e Roma, il popolare cantautore torna a ottobre con Mengoni Live 2022 già sold out le due date a Mantova, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, Bologna, Pesaro e la prima tappa romana. Ma non ci sono solo i live, Materia (Pelle) è il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 7 ottobre per Epic Records Italy/Sony Music Italy e in pre-order da oggi. Si tratta del proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso in tre album iniziato con Materia (Terra), certificato oggi doppio disco di platino

