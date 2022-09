Manchester United | Bailly | «Il club smetta di favorire i giocatori inglesi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 settembre 2022) Duro attacco di Erical. Le dichiarazioni del difensore sul suo scarso utilizzo in campo Eric, tramite il Times, ha lanciato una chiara accusa al. LE PAROLE – «Ildovrebbe evitare die dare a tutti una possibilità. Questo non accade al Chelsea o in altri grandidella Premier League. Alcune persone danno per scontato che partiranno titolari e questo indebolisce la squadra. Fortunatamente Ten Hag ha molto carattere e spero che possa cambiare quella dinamica. Ho giocato partite importanti e in alcune sono stato scelto come miglior giocatore. Penso, quando mi è stata data l’opportunità, di essere stato ...