Mamma per la terza volta e di un maschietto. Il nome originale e l’annuncio (Di martedì 6 settembre 2022) Mamma per la terza volta: Adriana Lima, che al recente Festival di Cannes era stata soprannominata “moderna dea della maternità” per aver sfilato con la pancia nuda, ha annunciato la lieta notizia con un post su Instagram. Esattamente come aveva fatto con quello della gravidanza lo scorso febbraio. Il nuovo arrivato in famiglia, perché alla porta di casa è stato appeso un fiocco celeste dopo due rosa, è venuto al mondo lo scorso 29 agosto scorso. Ma la modella e angelo di Victoria’s Secret e il compagno Andre Lemmers hanno deciso di rendere pubblica la notizia solo ora, con una settimana di ritardo. Adriana Lima Mamma per la terza volta I due stanno insieme dal 2021 e hanno dato il benvenuto in famiglia al primo figlio insieme, un fratellino per Valentina e Sienna. Le due ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022)per la: Adriana Lima, che al recente Festival di Cannes era stata soprannominata “moderna dea della maternità” per aver sfilato con la pancia nuda, ha annunciato la lieta notizia con un post su Instagram. Esattamente come aveva fatto con quello della gravidanza lo scorso febbraio. Il nuovo arrivato in famiglia, perché alla porta di casa è stato appeso un fiocco celeste dopo due rosa, è venuto al mondo lo scorso 29 agosto scorso. Ma la modella e angelo di Victoria’s Secret e il compagno Andre Lemmers hanno deciso di rendere pubblica la notizia solo ora, con una settimana di ritardo. Adriana Limaper laI due stanno insieme dal 2021 e hanno dato il benvenuto in famiglia al primo figlio insieme, un fratellino per Valentina e Sienna. Le due ...

SimoPillon : ++ ?? I BAMBINI HANNO DIRITTO A MAMMA E PAPÀ: NO A GENITORE 1 E GENITORE 2. ???? #Credo negli italiani e nel loro buo… - SimoPillon : ++ ?? MAI PIÙ BIBBIANO! I BAMBINI DEVONO CRESCERE CON MAMMA E PAPÀ! ???? #Credo negli italiani e nel loro buonsenso:… - M_Monzani : '#PatenteGenitoriale', la proposta della mamma/accademica/antifascista. Dal fantavoloso mondo della #sinistra per i… - LuisaImparato3 : RT @pattyfra1: GIORGIO, nato da mamma randagia ed entrato in canile a 1 MESE! Ora ne ha 5 ed è un gioiello di cane. È in Basilicata e DEVE… - ranallo_claudio : @Link4Universe Una parte la diedi a mamma per casa, una parte mi comprai il mio primo vinile ?? -