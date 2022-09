“Mamma paga 50mila euro se vuoi rivedermi viva” | l’incredibile storia della donna che finge il proprio sequestro | VIDEO

(Di martedì 6 settembre 2022) Aveva architettato l’intera operazione per truffare, attraverso un fintodi persona, la madre. Ha giocato sui sentimenti, sul suo dolore davedendo tragiche scene di quello che sembrava essere, a tutti gli effetti, un rapimento. In realtà era tutta finzione, un tentativo per tentare di estorcere – attraverso ilmento di un riscatto da– denaro in collaborazione con un gruppo di altre 4 persone, tutte facenti partefamiglia del suo compagno. Ma per lacherapimento lanon è finita benissimo. Detienen a una joven en Tenerife tras simular su secuestro y exigirle a su madre 50.000s para su liberación. La mujer ya ...

neXtquotidiano : “Mamma paga 50mila euro se vuoi rivedermi viva”: l’incredibile storia della donna che finge il proprio sequestro |… - ToniDianaGroup : RT @Lilly64001532: @chiaragribaudo Dare uno stipendio alle casalinghe non le sembra giusto? Cavolo si vede subito che lei è una femminista!… - Royescort : Mamma paga un #Gigolo alla figlia - GigoloCloud : Mamma paga un #Gigolo alla figlia - Lilly64001532 : @chiaragribaudo Dare uno stipendio alle casalinghe non le sembra giusto? Cavolo si vede subito che lei è una femmin… -

leggo.it

, per favore,i 50mila euro di riscatto. E non dire nulla alla polizia, o loro mi faranno ancora del male'. Sembrava un vero e proprio sequestro , almeno stando al video inviato ad una donna.Il conto può essere aperto anche con le paghette di, papà e nonni. Documentazione L'apertura ... Non sinemmeno l'imposta di bollo. L'App Intesa Sanpaolo Mobile e l'internet banking sono ... Finge il proprio sequestro: «Mamma, per favore, paga i 50mila euro di riscatto». Cinque arresti La 30enne è stata arrestata in Spagna. E con lei anche altre quattro persone che facevano parte della famiglia del suo compagno ...«Mamma, per favore, paga i 50mila euro di riscatto. E non dire nulla alla polizia, o loro mi faranno ancora del male». Sembrava un vero e proprio sequestro, almeno stando al video ...