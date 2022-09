Malatrasi | «Italiano corre per il campo come un tarantolato I tecnici sanno cosa dicono di loro i giocatori?»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 settembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Saul. Ex difensore di Inter e Milan, è l’unico giocatore ad aver vinto la Coppa dei Campioni con due squadre della stessa città, prima con l’Inter di Herrera, nel 1965, e poi col Milan di Rocco, nel 1969. Ha giocato anche con Spal, Fiorentina, Roma e Lecco. In carriera ha vinto anche tre scudetti, una Coppa Italia (con la Fiorentina), due Coppe delle Coppe. «Quando l’Inter perde io penso sempre ad Angelo Moratti e ai miei compagni che non ci sono più. Ho 84 anni, uno più del Trapattoni che è del ‘39. L’ultima volta che l’ho sentito gli ho chiesto: “stai, Giovanni?” Mi ha risposto mogio: “Si tira avanti, da poveri vecchi”. Su, su Giuan, pensiamo al futuro. Io guardo quasi tutte le partite alla tv. E divento matto quando vedo tutti quegli allenatori, assistenti, motivatori, che rigirano i fogli a ...