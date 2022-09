Maddalena Corvaglia contro Huggy Wuggy: “Mia figlia si fida di me, mi racconta tutto. Il pupazzo veicola messaggi negativi” (Di martedì 6 settembre 2022) Quella di Huggy Wuggy è una lunga storia. Avete presente il pupazzo blu con i denti aguzzi? Ebbene, se sì, ora lo starete visualizzando. Se no, un breve reminder: il signor Wuggy ‘nasce’ come protagonista di un videogame horror (nel quale era un assassino). Diventa popolare su Youtube, lo usano i Me contro Te (in un video che poi rimuovono) e se ne parla in quanto pericoloso, “provoca ansia ai bambini”. Molte le segnalazioni alla polizia postale. Questo lo scorso maggio. Perché ne stiamo riparlando? Il pupazzetto assassino è finito nel mirino di Maddalena Corvaglia che al settimanale Confidenze ha raccontato la sua preoccupazione: “Come madre mi sento in dovere di dare dei punti fermi a mia figlia. Abbiamo perso il senso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Quella diè una lunga storia. Avete presente ilblu con i denti aguzzi? Ebbene, se sì, ora lo starete visualizzando. Se no, un breve reminder: il signor‘nasce’ come protagonista di un videogame horror (nel quale era un assassino). Diventa popolare su Youtube, lo usano i MeTe (in un video che poi rimuovono) e se ne parla in quanto pericoloso, “provoca ansia ai bambini”. Molte le segnalazioni alla polizia postale. Questo lo scorso maggio. Perché ne stiamo riparlando? Il pupazzetto assassino è finito nel mirino diche al settimanale Confidenze hato la sua preoccupazione: “Come madre mi sento in dovere di dare dei punti fermi a mia. Abbiamo perso il senso ...

