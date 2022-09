Ma c' è chi accusa la Duchessa di autoreferenzialità | in 7 minuti di discorso ha detto 54 volte E ha oscurato il marito

Leggi su amica

(Di martedì 6 settembre 2022) Meghan Markle è tornata. E lo ha fatto in grande stile. A Manchester ha tenuto ildi apertura dell’One Young World summit, oscurando persino il, il principe Harry (foto: IPA) Per non sbagliare si è vestita di rosso. Un look decisamente appariscente che l’ha aiutata a finire ancor più al centro della scena. D’altronde Meghan Markle è una dei protagonisti dell’One Young World summit, in programma a Manchester dal 5 all’8 settembre. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN MARKLE Meghan Markle e il ritorno in UK Non tornava in UK dallo scorso giugno, quando si era presentata a Londra per le celebrazioni ufficiali del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Tre mesi dopo, Meghan Markle è di nuovo nel Regno Unito, con Harry. Non per motivi familiari bensì per ragioni professionali: è lei che ha avuto il compito di tenere il ...