L’uomo che picchia il suo cane che reagisce e lo azzanna al volto

È ricoverato in gravi condizioni, con profonde e gravi ferite al volto, il 35enne aggredito sulla spiaggia Marinella di Porto Empedocle, in Sicilia, dal suo cane. Secondo le prime ricostruzioni, il "Chow Chow" avrebbe reagito nei confronti dell'uomo che, pochi istanti prima, lo avrebbe colpito ripetutamente utilizzando l'asta dell'ombrellone utilizzato nei pressi del bagnasciuga della località balneare in provincia di Agrigento. Un comportamento che, come confermato dai testimoni oculari della scena, avrebbe provocato la reazione dell'animale che si sarebbe avventato su di lui azzannandolo ripetutamente. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza in ...

