L'ultima voce libera si spegne: Novaja Gazeta proibita in Russia (Di martedì 6 settembre 2022) Il direttore e fondatore Muratov durissimo sul sito del giornale, attivo ancora per qualche giorno: «i giornalisti uccisi da questo Stato sono stati uccisi di nuovo. Ma lo spirito libero soffia dove vuole e come vuole». Leggi su vanityfair (Di martedì 6 settembre 2022) Il direttore e fondatore Muratov durissimo sul sito del giornale, attivo ancora per qualche giorno: «i giornalisti uccisi da questo Stato sono stati uccisi di nuovo. Ma lo spirito libero soffia dove vuole e come vuole».

OldProxy : #Mugello 05/05/13 Da: 'L'ultima staccata' documentario sulla #MotoGP Voce narrante, in inglese di Brad Pitt - gretamarangi : @blackma41625250 Sicuramente simili per la potenza della voce. Io l’ultima volta che ho ascoltato ì moda’ ero prati… - SenatoreF : andate a fare i lacchè di #putin in #Russia ll regime arresta ultima voce libera #NovayaGazeta di #DmitryMuratovil… - Candid_S_Voce : FdI ha aumentato ancora il distacco dal Pd, dicono i sondaggi - - VoceCamuna : ?? Le notizie di oggi si possono ascoltare anche a questo link ?? ?? Covid-19, positivi sotto quota 300 ?? Cissva, pr… -