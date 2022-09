Luca Trapanese: “Cara Giorgia Meloni, siamo entrambi genitori capaci di amare le nostre figlie” (Di martedì 6 settembre 2022) “Cara Giorgia Meloni”. Inizia così la lettera a cuore aperto che Luca Trapanese, assessore al comune di Napoli, papà gay e single che 5 anni fa ha adottato Alba, una splendida bimba con sindrome di Down. Ed è proprio il tema dell’adozione che vuole affrontare con la politica con cui, scrive su Facebook, “mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po’ di adozione, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti di vista diversi e, se ti farà piacere, potrebbe essere il tavolo di casa nostra, mia e di Alba”. Luca Trapanese con Alba e il cagnolino Bebe? (Facebook)È un invito sincero ma sentito, quello di Trapanese, che si rivolge alla leader di Fratelli d’Italia, candidata alle prossime elezioni e – secondo i sondaggi – ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 6 settembre 2022) “”. Inizia così la lettera a cuore aperto che, assessore al comune di Napoli, papà gay e single che 5 anni fa ha adottato Alba, una splendida bimba con sindrome di Down. Ed è proprio il tema dell’adozione che vuole affrontare con la politica con cui, scrive su Facebook, “mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po’ di adozione, un tema cheriteniamo cruciale da punti di vista diversi e, se ti farà piacere, potrebbe essere il tavolo di casa nostra, mia e di Alba”.con Alba e il cagnolino Bebe? (Facebook)È un invito sincero ma sentito, quello di, che si rivolge alla leader di Fratelli d’Italia, candidata alle prossime elezioni e – secondo i sondaggi – ...

