Luca Barbareschi alla Mostra del Cinema di Venezia | “Arriva l’eretico al Lido”

(Di martedì 6 settembre 2022) “”. Così scherzaimmortalando in questo video pubblicato sui social il suo arrivo in barca aldiper la 79esimadel, dove parteciperàpresentazione di The Palace, il nuovo film di Roman Polanski, da lui coprodotto, e nel quale ha una parte da attore. Poi annuncia: “E fra due mesi inizio a girare il mio nuovo film da regista, scritto da David Mamet, ‘Il penitente’, che gireremo tra New York e Roma con un cast internazionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

