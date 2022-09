Londra, dopo Bojo ecco Liz Truss: 'Porterò il Paese fuori dalla tempesta' (Di martedì 6 settembre 2022) Quasi tutto come da tradizione consolidata nell'insediamento di Liz Truss a nuovo primo ministro britannico. La prima anomalia è stata la location della cerimnonia del "baciamano": non Buckingham ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 settembre 2022) Quasi tutto come da tradizione consolidata nell'insediamento di Liza nuovo primo ministro britannico. La prima anomalia è stata la location della cerimnonia del "baciamano": non Buckingham ...

_Rosst91 : RT @nicftlouis: piantino perché io e louis torniamo a londra a casina insieme ma lui ha salutato salvi dopo di me ???? - DonnaEmme_ : Dopo questo tweet, over abbuscat ?????? A Londra si dice MAMMT - Cecilia07203984 : RT @_saud4de_: Questo è Harry Styles che arriva a Londra il 5 febbraio. Quella è la faccia di Louis Tomlinson in un intervista del giorno d… - RZironda : RT @valy_s: Dopo #Praga, #Parigi, #Londra .. In #Germania a #Colonia manifestazione antigovernativa e contro la politica delle SANZIONI all… - Carlo314159 : Dopo tanto tempo oggi ho ripreso la metro a Londra ed e` stato un rosario di bestemmie. -