Lo sposo “scappa” il giorno prima delle nozze | “Non sono pronto per il matrimonio”

(Di martedì 6 settembre 2022)bastati alcuni minuti per trasformare un bellissimo sogno in un incubo a occhi aperti. A poche ore dal sì più importante della sua vita, un giovane perugino ha rinunciato a sposarsi, spezzando in un istante la gioia della fidanzata e i progetti di vita con lei. Una coppia di ragazzi umbri sarebbe dovuta convolare asabato scorso, ma, stando a Perugia24.net, lui ha avuto un ripensamento ildel. “Non”, avrebbe riferito alla futura moglie, forse assillato da dubbi e paure. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere nei pressi di Assisi e tutto eraper una giornata indimenticabile: chiesa, ristoranti, invitati e fotografi. Poi la drastica decisione da imputare a ragioni private, ma emotivamente dura da ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Mancavano ormai poche ore alla data fatidica e tutto era pronto: la chiesa, gli invitati, il ristorante, il fotografo. Eppure… - oknosureddit : Matrimonio con fuga. Lo sposo scappa il giorno prima delle nozze: «Non sono pronto» - amerigormea : RT @fanpage: Mancavano ormai poche ore alla data fatidica e tutto era pronto: la chiesa, gli invitati, il ristorante, il fotografo. Eppure… - fanpage : Mancavano ormai poche ore alla data fatidica e tutto era pronto: la chiesa, gli invitati, il ristorante, il fotogra… - leggoit : Lo #sposo scappa il giorno prima del #matrimonio: «Non sono pronto» -

Ecco unochiamare la sposa e confessarle di non essere pronto a fare il grande passo. Lasciandola inizialmente a bocca aperta e poi, comprensibilmente, nella disperazione per un sogno spezzato ...Ecco unochiamare la sposa e confessarle di non essere pronto a fare il grande passo. Lasciandola inizialmente a bocca aperta e poi, comprensibilmente, nella disperazione per un sogno spezzato ...Matrimonio con sorpresa. Anzi, con fuga... dello sposo. Erano tutti pronti per festeggiare l'unione in matrimonio dei due ...Un giovane perugino venerdì ha annunciato alla fidanzata che l’indomani non si sarebbe sposato: “Non sono pronto per il matrimonio” ...