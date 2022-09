Lo fa stare male: Ben Affleck e la malattia che poteva rovinare il matrimonio con JLo (Di martedì 6 settembre 2022) ; il doloroso retroscena che non tutti conoscono sull’attore. Il ritorno di fiamma dei ‘Bennifer’ ha rappresentato una vera e propria gioia per milioni di fan nel mondo. Fan che, dopo quasi venti anni, hanno potuto assistere alla ‘reunion’ tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 settembre 2022) ; il doloroso retroscena che non tutti conoscono sull’attore. Il ritorno di fiamma dei ‘Bennifer’ ha rappresentato una vera e propria gioia per milioni di fan nel mondo. Fan che, dopo quasi venti anni, hanno potuto assistere alla ‘reunion’ tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

niallmyhope_ : Finalmente negativa?? Mio padre ci ha trattate male e ora è qua da noi sia a mangiare che a dormire, poi col fatto c… - evelynblanctt : QUEGLI OCCHI POI MADONNA VANESSA MI FAI STARE MALE - icarusfaxls : RT @awwlouis__: x: come stai? ? bene ? male ¦ HARRY STYLES HOGGI A VENEZIA ERA FAVOLOSO, HA FATTO IL BAMBINO PER TUTTA L'INTERVISTA, HA BA… - bastillesqueen : A me fa stare male fisicamente - 91igfed : il privilegio di poter saltare la fila e stare comunque sotto il palco al concerto di louis a roma. Sinceramente no… -