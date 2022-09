Lo Cascio | il mio poeta discriminato | salvato dalla conoscenza

(Di martedì 6 settembre 2022) E' un film sulla violenza e l'ottusità della discriminazione "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio. Presentato in concorso alla Mostra di Venezia, arriva nei cinema l'8 settembre. Il film, ambientato negli anni Sessanta, racconta il processo al drammaturgo Aldo Braibanti, interpretato da Luigi Lo. Ilfu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico, da poco maggiorenne. Alcuni anni dopo il reato di plagio venne cancellato dal codice penale.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Lo--il-mio-20220906 video ...

Lo Cascio racconta: 'C'è questo aspetto lì, dove invece di plagio leggi, più sotterraneamente ma neanche tanto, invece il tentativo di distruggere, di allontanare, di espellere la diversità.' Nel 7° giorno di Mostra del Cinema arriva 'Il signore delle formiche' di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano. Il regista: 'Il film ha fatto emergere delle mie fragilità. Sono infelice'. Sempre nella selezione ufficiale, c'è 'The Eternal Daughter' di Joanna Hogg con Tilda Swinton. Applausi in sala e in conferenza stampa per "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio, uno dei cinque italiani film in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. "Nel mio film c'è risona..." Luigi Lo Cascio porta a Venezia la storia del drammaturgo Aldo Braibanti, nel film di Gianni Amelio "Il signore delle formiche".