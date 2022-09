Liz Truss succede a Johnson La nuova ‘Lady di ferro’ | taglio tasse e crescita economia

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 settembre 2022) Come previsto, sarà Liz- il segretario del Foreign Office - il nuovo leader del partito conservatore britannico e quindi primo ministro del Paese. Lo ha annunciato al termine della votazione - definita sicura, oltre che libera ed equa - Sir Graham Brady, presidente del comitato esecutivo della formazione politica.ha così avuto la meglio sulla concorrenza di Rishi Sunak: ha ottenuto 81.326 voti, mentre il suo rivale si è fermato 60.399. Gli aventi diritto erano 172.437, la percentuale dei votanti è stata dell'82,6 per cento. I voti nulli sono stati 654.Dunque, Lizce l'ha fatta: è laleader del partito Tory equindi a Borisanche al vertice del governo britannico. Reduce dalla guida della diplomazia del Regno Unito in una fase particolarmente ...