Liz Truss | primo discorso da nuova premier della Gran Bretagna | «Onorata di questa responsabilità Porterò il Regno Unito fuori dalla tempesta»

you_trend : ?? #BREAKING #UK: Liz #Truss è la nuova leader dei Conservatori e, di conseguenza, la nuova premier. Prende il posto… - GiovaQuez : La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Liz Truss nuova premier britannica #ANSA - Giupdis : RT @leandro_cossu: Liz Truss è a sinistra di Lia Quartapelle - ReisRiccardo : RT @sergio_scorza: #LizTruss, la guerrafondaia fautrice dell’uso dell’atomica, quella che non conosce la geografia, è il nuovo premier brit… -

di Redazione Online È la terza donna a Downing Street, dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Per la prima volta nessun maschio bianco nei ministeri chiave, la nuova premier della Gran Bretagna, ha preso possesso della residenza di Downing Street con il suo primo, breve, discorso alla nazione: "Sono onorata di assumere questa responsabilità in ...Si apre un nuovo capitolo per il Regno Unito, dopo le dimissioni di Boris Johnson: la regina Elisabetta II ha nominatonuovo premier britannico. Una foto dell'incontro, nella cornice della residenza scozzese di Balmoral, è stata diffusa ai media: sarà l'unica immagine resa pubblica di quello che è stato un ...Una premier donna - terza nella storia britannica e conservatrice come le altre due - per provare a riprendere per i capelli la legislatura e dare una scossa a un Regno Unito minacciato dalla ...(Agenzia Vista) Kiev, 06 settembre 2022 'Liz Truss è sempre stata dal lato giusto della politica europea, insieme saremo in grado di fare molto di ...