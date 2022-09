Liz Truss nominata dalla regina, è la nuova premier: "Porterò il Regno Unito fuori dalla tempesta" (Di martedì 6 settembre 2022) È la prima volta che la regina svolge questo compito dalla residenza scozzese di Balmoral. L'account della famiglia reale pubblica una serie di immagini di Elisabetta II con alcuni dei premier che si sono succeduti durante il suo Regno Leggi su lastampa (Di martedì 6 settembre 2022) È la prima volta che lasvolge questo compitoresidenza scozzese di Balmoral. L'account della famiglia reale pubblica una serie di immagini di Elisabetta II con alcuni deiche si sono succeduti durante il suo

