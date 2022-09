Liz Truss | “la nuova Lady di ferro” La leader Tory succede a Boris Johnson

(Di martedì 6 settembre 2022) Come previsto, sarà Liz- il segretario del Foreign Office - il nuovodel partito conservatore britannico e quindi primo ministro del Paese. Lo ha annunciato al termine della votazione - definita sicura, oltre che libera ed equa - Sir Graham Brady, presidente del comitato esecutivo della formazione politica.ha così avuto la meglio sulla concorrenza di Rishi Sunak: ha ottenuto 81.326 voti, mentre il suo rivale si è fermato 60.399. Gli aventi diritto erano 172.437, la percentuale dei votanti è stata dell'82,6 per cento. I voti nulli sono stati 654.Dunque, Lizce l'ha fatta: è ladel partitoquindi aanche al vertice del governo britannico. Reduce dalla ...

GiovaQuez : La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Liz Truss nuova premier britannica #ANSA - you_trend : ?? #BREAKING #UK: Liz #Truss è la nuova leader dei Conservatori e, di conseguenza, la nuova premier. Prende il posto… - it_mott : RT @gildacana: Liz Truss è il nuovo premier britannico. Solo una domanda: voi siete sicuri che non praevalebunt? - italiano1061975 : RT @DiegoSiragusa: LIZ TRUSS DIVENTA PRIMO MINISTRO BRITANNICO. VIOLENTA, GUERRAFONDAIA SENZA SCRUPOLI, FANATICA, PRONTA A USARE LA BOMBA A… -

"Non vedo l'ora che inizi la cooperazione con il nuovo premier della Gran Bretagna. Noi in Ucraina la conosciamo bene: è sempre stata dal lato giusto della politica europea". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , nel suo consueto videomessaggio serale ...Sarà la Regina Elisabetta II, domani 6 settembre, a ratificare l'incarico alla neo - premierche prende il posto del dimissionario Boris Johnson.ha ottenuto 81.326 dei voti espressi dai 172.000 militanti Tory nel corso delle ultime settimane dopo il Congresso " secondo il ...“È davvero deprimente”. Anna Soubry reagisce con la consueta schiettezza alla vittoria di Liz Truss. “Abbiamo una completa nullità al governo in una delle crisi economiche e politiche peggiori di semp ...La ministra degli Esteri ha battuto il rivale, il ministro dello Scacchiere Rishi Sunak, diventando la terza donna a entrare in Downing Street Sarà una donna il nuovo Cancelliere del Regno Unito, che ...