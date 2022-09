Liverpool su Twitter: “Attenzioni tifosi, a Napoli evitate il centro per non rischiare furti e rapine” (Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia dell’esordio in Champions League al Maradona contro il Napoli, il Liverpool ha pubblicato su uno dei propri account ufficiali Twitter un messaggio di avvertimento per i suoi tifosi, nel quale li invita ad evitare il centro città per non rischiare furti, rapine o aggressioni. “I fan dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche ed evitare di isolarsi in aree lontane dal porto della città – si legge nel Tweet -. Raccomandiamo fortemente di evitare il centro città, ma se scegliate di visitarlo, siate consapevoli che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia dell’esordio in Champions League al Maradona contro il, ilha pubblicato su uno dei propri account ufficialiun messaggio di avvertimento per i suoi, nel quale li invita ad evitare ilcittà per nono aggressioni. “I fan dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche ed evitare di isolarsi in aree lontane dal porto della città – si legge nel Tweet -. Raccomandiamo fortemente di evitare ilcittà, ma se scegliate di visitarlo, siate consapevoli che potreste essere presi di mira pero aggressioni”. SportFace.

