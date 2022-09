Liverpool, nuovo avviso shock ai tifosi: “Se visitate Napoli potrebbero rapinarvi o aggredirvi” (Di martedì 6 settembre 2022) Continuano, imperterriti, gli “attacchi” mediatici, nemmeno tanto velati, del Liverpool verso la città di Napoli. Sui propri canali social, il club inglese sta provando a fare informazione per la sicurezza dei propri tifosi che sono in trasferta a Napoli per la prima uscita stagionale in Champions League contro il club azzurro. Già qualche giorno fa era arrivato l’avviso ufficiale da parte dei Reds, che avvertivano i tifosi della “pericolosità” della città partenopea e chiedevano di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare collutazioni con i tifosi del Napoli. Liverpool Napoli (Getty Images)Liverpool, nuovo tweet ‘contro’ Napoli: “Attenzione alle ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Continuano, imperterriti, gli “attacchi” mediatici, nemmeno tanto velati, delverso la città di. Sui propri canali social, il club inglese sta provando a fare informazione per la sicurezza dei propriche sono in trasferta aper la prima uscita stagionale in Champions League contro il club azzurro. Già qualche giorno fa era arrivato l’ufficiale da parte dei Reds, che avvertivano idella “pericolosità” della città partenopea e chiedevano di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare collutazioni con idel(Getty Images)tweet ‘contro’: “Attenzione alle ...

giovanniannun : RT @allgoalsnapoli: Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show alla vigilia di Napoli-Li… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show alla vigilia di Napol… - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con l’informazione sportiva di Marte Sport Live alla vigilia di Napoli-Liverpool. @max_dalex_… - tuttosulnapoli : ???? #NapoliLiverpool e tutto sold out per l'esordio del nuovo #Napoli di spalletti in #ChampionsLeague contro il… - sportli26181512 : Liverpool, a gennaio nuovo assalto a... Caicedo. Ma non è quello ex Lazio: Secondo quanto riportato da Tera Deporte… -