Liverpool a Napoli, il tweet choc: “Evitate di visitare il centro” (Di martedì 6 settembre 2022) Polemiche per un tweet del Liverpool in vista della trasferta di Napoli: il club suggerisce ai tifosi di evitare il centro storico “Se volete visitare il centro, tenete presente di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 6 settembre 2022) Polemiche per undelin vista della trasferta di: il club suggerisce ai tifosi di evitare ilstorico “Se voleteil, tenete presente di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - LuigiLiccardo6 : RT @baldanza_sergio: Comunicato del #Liverpool: I tifosi non dovrebbero radunarsi nelle aree pubbliche e evitare di isolarsi in aree lontan… - NCN_it : L'allenamento di rifinitura del #Napoli in vista del #Liverpool: ecco le immagini #NapoliLiverpool #UCL -