LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al termine, il gruppo si avvicina ai due fuggitivi (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 17.14 25 km al traguardo. Il vantaggio dei due battistrada è ancora intorno al minuto. 17.13 Primo a transitare dunque Luis Angel Maté, seguito da Ander Okamike e Mads Pedersen. 17.12 Tutto facile invece in gruppo per Mads Pedersen che si prende i punti del terzo posto. Nessuno gli ha contestato la volata. 17.11 Okamika e Maté si danno battaglia per lo sprint intermedio. Alla fine è il corridore della Euskaltel ad avere la meglio. 17.08 30 km al traguardo di Tomares. 17.06 Quasi tutti i potenziali protagonisti di oggi hanno parlato dell’importanza di essere ben posizionato in un finale che presenterà diverse insidie, tra cui anche delle rotonde negli ultimissimi chilometri. 17.03 Il vantaggio di Okamika e Maté è segnalato ora ad 1?. 17.01 Ricordiamo la ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA17.14 25 km al traguardo. Il vantaggio dei due battistrada è ancora intorno al minuto. 17.13 Primo a transitare dunque Luis Angel Maté, seguito da Ander Okamike e Mads Pedersen. 17.12 Tutto facile invece inper Mads Pedersen che si prende i punti del terzo posto. Nessuno gli ha contestato la volata. 17.11 Okamika e Maté si danno battaglia per lo sprint intermedio. Alla fine è il corridore della Euskaltel ad avere la meglio. 17.08 30 km al traguardo di Tomares. 17.06 Quasi tutti i potenziali protagonisti dihanno parlato dell’importanza di essere ben posizionato in un finale che presenterà diverse insidie, tra cui anche delle rotonde negli ultimissimi chilometri. 17.03 Il vantaggio di Okamika e Maté è segnalato ora ad 1?. 17.01 Ricordiamo la ...

