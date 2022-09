LIVE – Spalletti in conferenza | “La Champions è come il Luna Park Osimhen? Domani ultimo test”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia di Napoli-rpool, Lucianoha presentato la prima sfida diLeague instampa. Il tecnico azzurro, questa mattina non ha condotto l’allenamento di rifinitura perché nella notte ha subìto un interevento alla clavicola a Milano e solo in mattinata è tornato a Napoli. “Ho avuto un incidente domenica mattina, mentre venivo a Castel Volturno per Sirigu e Demme: ho riportato la frattura della clavicola, quando è successo l’incidente ho avvisato i nostri dottori all’ora di pranzo. Avevo dolore, siamo andati alla clinica Pineta Grande a fare accertamenti: mi hanno fatto le radiografie e abbiamo riscontrato la frattura della clavicola. Tramite il dottor Canonico ed il dottor De Luca ci siamo messi in contatto con il riferimento che abbiamo per i problemi alla spalla, il dottor ...