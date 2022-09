LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 1-0, US Open 2022 in DIRETTA: break di vantaggio nel quinto! (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ottimo approccio in chop per Ivashka. 15-15 Scappa il rovescio a Ivashka. 0-15 Attacca bene Ivashka a partire dalla risposta. 1-0 break Sinner! Super risposta di dritto e grande inizio nel quinto set! 15-40 Doppio fallo vistoso per Ivashka: due palle break. 15-30 Accelera Sinner con il rovescio in cross. 15-15 Stecca la risposta l’azzurro. 0-15 Sulla riga il dritto di Sinner in corsa! 5.26 Solo il 52% di prime in campo per Sinner che continua ad avere poca efficacia con il servizio. L’azzurro era avanti 3-3 0-40, una chance enorme gettata alle ortiche. Ora la partita si complica. 6-4 QUARTO SET Ivashka. Sbaglia di ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Ottimo approccio in chop per. 15-15 Scappa il rovescio a. 0-15 Attacca benea partire dalla risposta. 1-0! Super risposta di dritto e grande inizio nel quinto set! 15-40 Doppio fallo vistoso per: due palle. 15-30 Acceleracon il rovescio in cross. 15-15 Stecca la risposta l’azzurro. 0-15 Sulla riga il dritto diin corsa! 5.26 Solo il 52% di prime in campo perche continua ad avere poca efficacia con il servizio. L’azzurro era avanti 3-3 0-40, una chance enorme gettata alle ortiche. Ora la partita si complica. 6-4 QUARTO SET. Sbaglia di ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 2-3 US Open 2022 in DIRETTA: subito contro-break piazzato da Sinner - #Sinner-Ivas… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 1-2 US Open 2022 in DIRETTA: equilibrio ad inizio quarto set - #Sinner-Ivashka… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 6-1 1-1 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 6-1 1-0 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 2-0 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi #finale #2… -